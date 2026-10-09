Scommessa Lucca dal 1'! Il Mattino: tridente inedito con Neres, cosa filtra su Anguissa e Alisson

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone di domani ed è tempo di scelte per Max Allegri. Fra dubbi e calciatori non al top, sono ore decisive per sciogliere i ballottaggi che ha in mente l'allenatore.

Lucca titolare: la scelta di Allegri vs Frosinone

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino conferma che Allegri passerà al 3-4-3, o 3-4-2-1, e avrebbe deciso di lanciare Lorenzo Lucca dal 1' in Napoli-Frosinone:

"Di sicuro non ci saranno né Anguissa né Alisson. Quindi anche nella soluzione offensiva, si va verso il ritorno dal primo minuto di Neres, l'esigenza di dover costringere De Bruyne al tour de force (se stava bene Vergara, ci sarebbe stata la staffetta) e la scommessa Lucca dal primo minuto. Perché, e si torna sempre al punto di partenza, Allegri pensa al match con il Villareal e vorrebbe avere Hojlund fresco, visto che la Danimarca lo ha costretto a 4 presenze in 16 giorni".