Sorpresa con l'Italia: un altro talento può finire al Liverpool

Ultimissime notizie di calciomercato per quello che può accadere in vista dei prossimi mesi. Perché questa lunga sosta Nazionali ha permesso a tanti club di osservare e lavorare già per il mercato che ci sarà tra gennaio e la prossima estate.

Le prestazioni con la Nazionale italiana hanno fatto salire ulteriormente le quotazioni di Michael Kayode. Il terzino destro del Brentford ed ex Fiorentina che si è messo in evidenza con l'Italia, confermando una crescita che lo ha portato ormai sotto i riflettori dei principali club europei.

Il laterale ha trovato spazio importante in azzurro, riuscendo anche a lasciare il segno con un gol. Un rendimento che ha attirato l'attenzione della Premier League, dove diverse big hanno iniziato a monitorare con grande interesse la sua situazione.

Kayode, Liverpool in prima fila

Secondo quanto riferito da CaughtOffside, il Liverpool avrebbe inserito Kayode tra le proprie priorità per rinforzare la fascia destra. I Reds sarebbero particolarmente interessati al profilo del terzino italiano, considerato una possibile soluzione per aumentare le alternative a disposizione sulla corsia.

Non c'è però soltanto il Liverpool. Anche Arsenal, Tottenham e Newcastle starebbero seguendo attentamente l'evoluzione del giocatore, attratti dalle sue caratteristiche fisiche, dalla capacità di spinta e dalla duttilità.

Seba Esposito, Kayode, Pio Esposito, Romano

Anche la Juventus osserva Kayode

L'interesse per Kayode non arriva soltanto dall'Inghilterra. In Serie A anche la Juventus e altri club di vertice starebbero monitorando la crescita del terzino.

Il giocatore conosce bene il calcio italiano, avendo avuto un passato nei settori giovanili di Juventus e Fiorentina prima di affermarsi a livello professionistico. Un eventuale ritorno in Serie A potrebbe quindi rappresentare uno scenario da tenere in considerazione.

Per il momento, tuttavia, non risultano offerte ufficiali né contatti diretti tra i club interessati e il Brentford.

Brentford, Kayode blindato fino al 2032

Il Brentford parte da una posizione di grande forza. Il club considera Kayode un elemento importante del progetto e non avrebbe intenzione di privarsene durante la stagione.

La società inglese ha infatti già blindato il terzino con un nuovo contratto quinquennale, firmato lo scorso luglio, con scadenza fissata a giugno 2032.

Un accordo che permette al Brentford di gestire con tranquillità l'interesse crescente delle big europee. Al momento, dunque, Kayode resta concentrato sul campo, mentre Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle e i club italiani continuano a osservare la sua crescita.

La prossima sessione invernale potrebbe portare nuovi sviluppi, ma per convincere il Brentford servirà inevitabilmente un'offerta importante.