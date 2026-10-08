"Cento punti di penalizzazione non bastano!": l'ex stella del calcio inglese punta il dito contro il Manchester City

Ultime notizie - Il Manchester City è nei guai. Il club inglese è al centro di numerose violazioni finanziarie che gli sono state contestate negli ultimi mesi. Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, si è duramente espresso sul caso: per lui e per molti altri, una semplice retrocessione (ipotesi paventata da diversi nel Regno Unito, ndr) non basterebbe.

Carragher attacca il Manchester City

L'ex Liverpool e Nazionale inglese, oggi commentatore televisivo, ha tuonato:

"La gente parla di 80 o 100 punti, ma si tratta pur sempre di poco più di una singola stagione. Retrocedi e poi torni su. La punizione dovrebbe durare dai 3 ai 5 anni. La punizione dovrebbe durare dai 3 ai 5 anni, e solo allora i giocatori comincerebbero a muoversi altrove".