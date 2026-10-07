Juve, Milan e Napoli pronte a cambiare passo? Gazzetta: Allegri è più indietro, lo dicono due cose

Ultime notizie SSC Napoli - La sosta più lunga di sempre è finita: da sabato 10 ottobre a domenica 8 novembre sono in programma 6 turni di campionato (uno infrasettimanale) e pure 3 di coppe europee. Le sere libere da pallone sono solo due: lunedì 26 e venerdì 30 ottobre. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“Juve, Milan e Napoli sono pronte a cambiare passo? Si tratta di tre situazioni diverse. Sul bilancio della Juve pesa la sconfitta con il Sassuolo: con Locatelli (tutto si può discutere ma non la sua capacità di garantire equilibrio) in campo forse non sarebbe arrivata. Il problema bianconero, difficile da risolvere, è il basso numero di gol nelle gambe dei giocatori. Il Milan, invece, sembra ancora in una fase di conoscenza del nuovo tecnico e quindi di costruzione. Però qualcosa già si vede. Il Napoli è più indietro: lo dicono la classifica e le sensazioni negative trasmesse finora. Nel blocco di sei partite sfiderà Roma e Lazio in casa e Juve in trasferta: ne sapremo molto di più. Spalletti ha un mini-calendario pieno di trappole, più semplice quello di Amorim”