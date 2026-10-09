Calciomercato Napoli, rinnovo Anguissa arenato: l'Inter lo tiene d'occhio, può dire addio a parametro zero

Calciomercato SSC Napoli - In estate sembrava il momento di mettere nero su bianco, ma così non è stato. Il rinnovo di André Frank Zambo Anguissa è ora più lontano che mai: il centrocampista della SSC Napoli chiede circa sei milioni di euro di ingaggio. Una richiesa che Aurelio De Laurentiis non è disposto ad accontentare e che potrebbe compromettere seriamente il futuro del centrocampista azzurro a Napoli.

Calciomercato Napoli, rinnovo Anguissa: la situazione

Calciomercato Napoli, rinnovo Anguissa lontano: la situazione

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur sul proprio profilo X, la trattativa tra la SSC Napoli a Frank Anguissa per il rinnovo contrattuale si sarebbe attualmente arenata del tutto. Il motivo? L'alta richiesta del giocatore e del suo entourage: i sei milioni di euro richiesti sono lontani dall'offerta del Napoli che non ha intenzione di alzare il tiro.

L'Inter di Cristian Chivu segue con particolare interesse la situazione e potrebbe muoversi seriamente qualora Anguissa dovesse lasciare il Napoli a parametro zero al termine della stagione. Il suo contratto con il club azzurro, infatti, è in scadenza al 30 giugno 2027.