Nove partite e un’emergenza a centrocampo: il rientro di McTominay può cambiare tutto

Il Napoli può finalmente tornare a sorridere. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport al centro dell’attenzione c’è Scott McTominay, pronto a riavvicinarsi alla squadra dopo settimane complicate. Il centrocampista scozzese rappresenta una delle notizie più positive per Massimiliano Allegri, alle prese con una situazione che ha messo a dura prova le risorse della squadra.

Scott McTominay torna vicino al Napoli

McTominay aveva lasciato il campo il 30 agosto, al 56’ della sfida contro il Como, dopo una prestazione condizionata da un problema fisico. Gli accertamenti successivi avevano evidenziato una lieve aritmia benigna, rendendo necessario un intervento di ablazione.

Ora quella parentesi è alle spalle. Dopo aver ricevuto l’idoneità sportiva e il via libera per tornare alla normale attività, lo scozzese ha ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. Un passaggio importante non soltanto dal punto di vista atletico, ma anche per ritrovare serenità e fiducia.

L’ipotesi più suggestiva è quella di rivederlo al Maradona già sabato sera, quando il Napoli affronterà il Frosinone. Non necessariamente per tornare subito in campo dal primo minuto, ma magari per respirare nuovamente l’atmosfera della partita, salutare i compagni e iniziare a riappropriarsi del suo mondo.

Per Allegri sarebbe un segnale importante in una fase particolarmente delicata. L’emergenza a centrocampo ha infatti ridotto notevolmente le alternative: nelle ultime settimane Lobotka, Gilmour e De Bruyne sono rimasti praticamente gli unici riferimenti disponibili in mezzo al campo, chiamati a sostenere un calendario che prevede nove partite in un mese.

La rincorsa ai vertici della classifica e l’obiettivo Champions rendono ogni risorsa preziosa. Il ritorno di McTominay, anche graduale, potrebbe quindi restituire al Napoli una pedina fondamentale proprio nel momento in cui la stagione entra nella sua fase più intensa.