Nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano: il sopralluogo e l'area da 17 ettari | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - «La nuova casa del Napoli sarà a Qualiano», l’ha annunciato qualche giorno fa il presidente De Laurentiis, e Il Mattino è andato a scoprire dove sono le zone individuate dal presidente azzurro: 17 ettari destinati a coltivazione, nell’area periferica della cittadina, che, attualmente, non sono raggiunti ancora dalla viabilità ordinaria. Ecco le immagini: