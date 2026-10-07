Nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano: il sopralluogo e l'area da 17 ettari | VIDEO

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Autore Salvatore Passante Giornalista pubblicista · SSC Napoli
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Ultime notizie SSC Napoli - «La nuova casa del Napoli sarà a Qualiano», l’ha annunciato qualche giorno fa il presidente De Laurentiis, e Il Mattino è andato a scoprire dove sono le zone individuate dal presidente azzurro: 17 ettari destinati a coltivazione, nell’area periferica della cittadina, che, attualmente, non sono raggiunti ancora dalla viabilità ordinaria. Ecco le immagini:

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