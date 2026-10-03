Napoli-Avellino, tre osservati speciali per Allegri! Li ha messi alla prova per 90 minuti

Napoli-Avellino, tre osservati speciali per Massimiliano Allegri! Durante la partitella disputata ieri a Castel Volturno contro la squadra irpina, l'allenatore del Napoli ha avuto modo di mettere alla prova le condizioni di tre calciatori in particolare che fino ad oggi avevano avuto meno spazio.

Allegri valuta Beukema, Badiashile e Lucca

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica, infatti, l'obiettivo dell'allenamento congiunto di ieri era proprio quello di valutare la tenuta fisica di alcuni calciatori meno impiegati in questo avvio di stagione. Allegri ha approfittato della sosta per concedere un po' di minutaggio a questi giocatori e ne trarrà le sue valutazioni in vista della ripresa del campionato in programma sabato allo stadio Maradona.

Gli osservati speciali erano tre: Sam Beukema, Benoit Badiashile e Lorenzo Lucca. Tutti e tre hanno giocato per 90 minuti e a loro va aggiunto David Neres, che però data la scarsità di calciatori a disposizione si è dovuto mettere in gioco anche come mezzala a centrocampo. Per il resto, Allegri ha risparmiato i giocatori in via di recupero dall'infortunio e né Meret, né Spinazzola, né Marianucci sono stati impiegati in partitella.