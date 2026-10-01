Francia-Italia, chi gioca? Le possibili scelte di Mancini su Vergara e Di Lorenzo

Ultime notizie Serie A - La cosa più bella di Turchia-Italia non è stata tanto il successo, quanto rivedere quei meccanismi tattici con i quali gli azzurri avevano conquistato l’Europa. La prima Italia di Mancini aveva un’identità chiarissima: si scriveva 4-3-3, si leggeva 3-2-5. Cosa succede con la Francia? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

La nuova Italia non ha il palleggio raffinato di quella del 2021, ma è più fisica e verticale. Domani in Francia Esposito potrebbe giocare ancora, sebbene sia stato in campo due volte, per un totale di 141’.