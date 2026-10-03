Una speranza e tre allenamenti: idoneità McTominay, mercoledì parte il conto alla rovescia di Allegri

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Idoneità McTominay, può arrivare la convocazione per il Frosinone?

Ultime notizie Napoli - Scott McTominay presto potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il centrocampista della SSC Napoli è fermo ai box dopo l'intervento di ablazione effettuato nelle scorse settimane. Adesso per lui è tempo di attendere l'idoneità sportiva che potrebbe arrivare già nella giornata di martedì.

Rientro McTominay: martedì arriva l'idoneità sportiva?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione a proposito del possibile rientro di McTominay

"Se il responso di martedì sarà positivo, mercoledì 7 ottobre scatterà un secondo conto alla rovescia verso il Frosinone. Allegri avrà a disposizione tre sedute di allenamento per testare lo scozzese insieme al resto del gruppo e decidere se portarlo in panchina per riassaporare il clima partita. La priorità assoluta resta comunque la cautela: prima l’idoneità, poi le scelte di Max".

Idoneità McTominay, può arrivare la convocazione per il Frosinone?
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