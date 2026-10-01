Hojlund: "Esultanza? La dedico al mio idolo CR7 per tutto quello che sta passando"

Rasmus Hojlund dedica il gol a Cristiano Ronaldo dopo Danimarca-Portogallo. Le dichiarazioni dell'attaccante del Napoli che ha voluto spendere delle parole per il momento di CR7. Un gol che non basta ma significa tanto:

"Sono felice di aver avuto l'occasione di segnare oggi, anche se sono triste che non siamo riusciti a vincere. Volevo solo dedicare il mio gol al mio idolo, Cristiano, per tutto quello che sta passando in questo periodo della sua carriera. Si è fatto un nome che non sarà mai dimenticato nella storia di questo sport, e lo ricorderemo sempre. Crescendo, guardare Cristiano è stata una parte enorme del mio amore per il calcio. Vedi giocatori come lui e sogni di raggiungere un giorno quel livello. Quindi quando ho segnato, non ci ho pensato due volte. Volevo che sapesse che ci sono ancora giocatori che sono cresciuti ispirati da tutto quello che ha realizzato. Ha dato così tanto al calcio, e io non ho che rispetto per lui. Forse un giorno, quando la mia carriera sarà finita, guarderò indietro e realizzerò quanto sono stato fortunato a giocare nella stessa era del mio idolo. Per ora, spero solo che sappia che il suo lascito è più grande di qualsiasi momento difficile che potrebbe star passando”.