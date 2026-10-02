Fabbroni: "Alcuni azzurri hanno pretese legittime e hanno anche una certa età, vadano altrove. Questa squadra ha bisogno di fame"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Sempre Con Te è intervenuto Mario Fabbroni:

"La situazione della FIGC sta paralizzando tutto. Il presidente eletto ha qualche difficoltà a fare scelte e naviga a vista. Non si capisce dove si va ad apparare. Tutto ciò non fa il bene per il calcio italiano. Non si parla di riforme, non si capisce come devono funzionare i reparti tecnici. Il calcio italiano deve ripartire dalle basi. Ci siamo guardati allo specchio per anni su come eravamo belli e invece siamo molto brutti. E poi abbiamo stadi di 50 anni e mi sono tenuto basso. L'anomalia è Taranto. Che mi aspetto da Francia-Italia? Si tratta di una partita complicata, è una gara di altissimo livello. Abbiamo visto qualcosa di interessante contro la Turchia. Si vedono ragazzi che vogliono divertirsi. Dobbiamo capire se Mancini proseguirà su questa strada. La partita contro la Francia potrebbe anche non avere esito positivo. I francesi sono di altissimo profilo. Ma come squadra possiamo avere chance. Questa nazionale va ringiovanita, non bisogna essere nostalgici. La gioventù deve essere messa in campo e si deve rischiare. I ragazzi devono fallire. Il Napoli cosa deve fare con tutti i contratti in scadenza? Deve ringiovanire. Il Napoli non è fuori dal discorso fatto per la Nazionale. Mai questo club ha vinto due Scudetti in pochi anni. Ringraziamo tutti questi calciatori che hanno avuto una parte importante. Hanno pretese legittime e hanno anche una certa età, vadano altrove. Questa squadra ha bisogno di fame"