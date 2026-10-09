Troise: "Allegri convoca anche Milton Pereyra per Napoli-Frosinone"
Novità tra i convocati in vista di Napoli-Frosinone
Novità importante e suggestiva tra i convocati della prima squadra azzurra in vista del match di campionato contro il Frosinone.
Napoli-Frosinone, Allegri convoca Milton Pereyra
Come rivelato dal giornalista Ciro Troise tramite il proprio profilo X, l'attaccante argentino classe 2008 Milton Pereyra non è stato inserito nella lista dei convocati della Primavera per la sfida contro il Pisa.
Il motivo è legato alla scelta di Massimiliano Allegri, che ha deciso di aggregare Milton Pereyra per la prima volta in gare ufficiali alla rosa della prima squadra. Per il giovane talento argentino si tratta di una chiamata speciale che testimonia la grande attenzione del tecnico verso i giovani del vivaio azzurro. Indosserà la maglia numero 36.
Lo stesso discorso dovrebbe valere anche per Riccio e Chiummariello, anche loro assenti nei convocati della Primavera.