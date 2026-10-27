Infortunio Badiashile, rischia un mese e mezzo di stop! Arrivano altre brutte notizie

Ultime notizie SSC Napoli - Sul fronte degli infortuni arrivano altre brutte notizie in casa Napoli.

Il difensore francese Benoit Badiashile, costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida contro la Roma per un problema muscolare, si è sottoposto ieri agli esami strumentali al Pineta Grande di Castel Volturno. Per il difensore è stata rilevata «una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro». Di norma per questo tipo di infortunio è previsto uno stop che va dalle quattro alle sei settimane, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

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