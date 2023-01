"Errore decisivo", Lobotka condanna il Napoli all'eliminazione: le pagelle dello slovacco

L'errore dal dischetto di Stanislav Lobotka ha condannato il Napoli all'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese. Il metronomo slovacco, entrato nella ripresa per gestire la gara, è stato l'unico a fallire la sequenza dei penalty.

Pagelle Lobotka Napoli-Cremonese

Lobotka è scoppiato in lacrime al termine della sfida dopo l'eliminazione azzurra. Ecco voti e pagelle del centrocampista partenopeo:

Il Mattino 6 - L’orologio del Napoli entra a far girare le lancette con i tempi di sempre. Quando ha la palla nei piedi trova sempre la linea di passaggio giusto per creare fastidio agli avversari, ma stavolta non basta a servire il colpo del ko. Sbaglia il suo rigore, l’unico errore dal dischetto dei napoletani, ma quello decisivo.

Corriere dello Sport 5 - Entra per dare ordine e si ritrova nel disordine. Poi sbaglia il rigore.

Gazzetta 5 -Non riesce a dare la spinta e sbaglia il rigore decisivo.

Repubblica 5