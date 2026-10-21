Lille-Galatasaray show in Francia: rimonta turca, segna anche Osimhen

Mentre i riflettori del calcio europeo sono andati inevitabilmente sull'umiliazione rimediata dal Manchester United sul campo di un sontuoso Como che si impone per 4-1, l'altro fischio d'inizio delle 18.45 regalava un autentico festival del gol in terra francese. Sul rettangolo verde di Lille-Galatasaray le emozioni si sono susseguite senza sosta in una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena che ha visto trionfare la formazione turca con il punteggio finale di 2-4.

La contesa non era iniziata sotto i migliori auspici per gli ospiti ottomani, costretti a incassare il vantaggio dei padroni di casa transalpini che avevano chiuso la prima fase del match avanti per due reti a una (2-1).

Una situazione di svantaggio che avrebbe potuto spezzare le ambizioni della squadra di Istanbul, la quale ha invece dimostrato una straordinaria forza di reazione nella seconda frazione di gioco. Con un cambio di passo devastante sul piano dell'intensità e della qualità offensiva, il Galatasaray ha ribaltato completamente l'inerzia della contesa con una manovra corale travolgente.

Protagonista assoluto della serata europea è stato anche Victor Osimhen. L'ex centravanti del Napoli ha lasciato il segno indelebile sull'incontro realizzando la rete del definitivo poker con una conclusione decisa a limite dell'area.