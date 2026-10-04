Le prestazioni di Hojlund e De Bruyne in Nazionale paradossalmente sono problemi da risolvere per il Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Se si sperava che la sosta portasse guarigioni miracolose fra gli assenti, ce ne sono soltanto di confuse. Nei prossimi ventisette giorni il Napoli giocherà nove partite, come fa notare il Corriere del Mezzogiorno.

"La Madonna lo accompagni, come diceva il cardinale Sepe, perché di risorse tecniche al momento non se ne vedono, a parte la chiacchiera sul cambio modulo. Intanto però le partite internazionali portano l’eco di ottime prestazioni di Rasmus Højlund e di altre notevoli di Kevin De Bruyne. Che paradossalmente sono problemi da risolvere, visto che in squadra fanno meno bene"