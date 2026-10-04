Mancini si gode Vergara: personalità e voglia di stupire, che debutto con l'Italia!

Ultime notizie Napoli - Quella di ieri è stata una serata magica per Antonio Vergara: il centrocampista della SSC Napoli ha fatto il suo debutto con la maglia della Nazionale italiana, facendo l'esordio con l'Italia dei grandi del commissario tecnico Roberto Mancini nella partita Francia-Italia 1-1 di Nations League.

Vergara-Italia, debutto positivo

La sua prestazione, applaudita dai tifosi della Nazionale e promossa a pieni voti da tutti i quotidiani, è stata decisamente positiva. L'edizione odierna del Corriere della Sera ha riconosciuto all'azzurro personalità e voglia di stupire:

"Mancini toglie Pio, mette Kean centravanti e si gode l’impatto di Vergara che debutta con un recupero a cui segue un colpo di tacco: l’ennesimo segno che questa squadra ha fiducia, personalità, voglia di stupire. Succede quando Rabiot dà una brutta palla a Da Cunha, preso alle spalle da Bastoni che sfonda al centro e batte Maignan".