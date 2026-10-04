Prestazione pazzesca di De Bruyne: l'algoritmo Sofascore lo valuta 9,8 su 10!

Prestazione straordinaria di Kevin De Bruyne in Nazionale! Il centrocampista del Napoli ha segnato due gol ed è stato autore di una partita disputata ad altissimo livello ieri nel match di UEFA Nations League tra Belgio e Turchia.

Voto di 9,8 per De Bruyne in Belgio-Turchia

Al punto che - secondo l'algoritmo di Sofascore - si è meritato una valutazione di 9,8 su 10?. Il Sofascore Rating è una misura completa delle prestazioni dei giocatori: attraverso il machine learning, valuta le azioni di ciascun giocatore in base al contesto e all'impatto sulla partita, tenendo conto di oltre cento parametri di rendimento. A tali azioni viene assegnato un valore; esse vengono poi raggruppate per categoria e combinate per determinare il punteggio finale.

Dati alla mano, dunque, la prestazione di De Bruyne ha rasentato la perfezione. Anche la sua heat-map dimostra un pressoché totale onnipresenza in mezzo al campo e un impatto devastante sulla partita vinta dal Belgio.