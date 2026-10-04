L’Italia di Mancini convince, boom di ascolti contro la Francia: il dato sui telespettatori

La Nazionale italiana continua a conquistare il pubblico televisivo. Il pareggio per 1-1 contro la Francia, disputato allo Stade de France di Saint-Denis, ha fatto registrare numeri importanti su Rai 1, confermando l’interesse crescente attorno agli Azzurri.

Italia Francia, boom di ascolti per la Nazionale

Sono stati 7.848.000 gli spettatori che hanno seguito la sfida tra Italia e Francia, con uno share del 40,8%. Un risultato che ha permesso alla partita di diventare il programma più visto della prima serata.

Il dato conferma inoltre il trend positivo degli ascolti della Nazionale. La precedente sfida contro il Belgio aveva raccolto 6.337.000 telespettatori, pari al 34,2% di share, mentre il match disputato a Bursa contro la Turchia aveva raggiunto quota 7.380.000 spettatori, con uno share del 36,42%.

La gara contro la Francia rappresenta dunque un ulteriore passo avanti sul fronte televisivo, con un incremento sia del numero di spettatori sia della percentuale di share rispetto ai precedenti appuntamenti.

Italia ascolti Rai 1, il prossimo appuntamento

L’attenzione è ora rivolta alla prossima sfida degli Azzurri. L’Italia tornerà in campo lunedì 5 ottobre alle 20:45 per affrontare nuovamente la Turchia, nella quarta e ultima partita di questa prima finestra stagionale riservata agli impegni delle Nazionali.

Anche questa gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1. L’obiettivo sarà chiudere il ciclo di appuntamenti internazionali davanti al pubblico italiano, dopo il risultato ottenuto contro la Francia.

I numeri delle ultime tre partite evidenziano quindi una crescita dell’attenzione televisiva verso la Nazionale, con la sfida dello Stade de France capace di superare la soglia dei 7,8 milioni di telespettatori e di raggiungere il 40,8% di share.