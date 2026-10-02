Oggi allenamento congiunto Napoli-Avellino: Allegri schiera tridente inedito in attacco

Rassegna Stampa ico calendario ico orologio10:30  
BG
Autore Bruno Galvan Giornalista professionista · Calciomercato, Economia dello Sport e statistiche
Tutti gli articoli → 𝕏 Twitter LinkedIn Facebook Instagram
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi alle 11 a Castel Volturno si disputerà un allenamento congiunto tra il Napoli e l'Avellino. Il test servirà sia ad Allegri che a Nesta per provare nuove soluzioni tattiche ed anche a far salire la condizione fisica di quei calciatori che hanno giocato poco finora. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe schierare un tridente praticamente inedito dal primo minuto con Politano, Neres ed infine Lucca.

segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Back To Top