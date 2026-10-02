Oggi allenamento congiunto Napoli-Avellino: Allegri schiera tridente inedito in attacco

Ultime notizie calcio Napoli - Oggi alle 11 a Castel Volturno si disputerà un allenamento congiunto tra il Napoli e l'Avellino. Il test servirà sia ad Allegri che a Nesta per provare nuove soluzioni tattiche ed anche a far salire la condizione fisica di quei calciatori che hanno giocato poco finora. Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe schierare un tridente praticamente inedito dal primo minuto con Politano, Neres ed infine Lucca.