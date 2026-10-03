Pjanic: "Vincemmo a Napoli perché Allegri costrinse Ronaldo ad uscire per farmi battere la punizione"

Miralem Pjanic parla del rapporto con Massimiliano Allegri al Festival dello Sport di Trento.

Ronaldo, Dybala, Bernardeschi, te e Bonucci: chi vinceva le stide su punizione?

"Onestamente era tra me e Dybala, sempre. Quando è arrivato Cristiano però non ce n'era per nessuno. Arrivava e prendeva la palla. Con uno che ti fa vincere tutte le partite stai zitto e gliela lasci. Una volta abbiamo vinto a Napoli con un mio gol su punizione, ma vi spiego perché. Cristiano Ronaldo aveva preso una botta e Allegri per farla battere a me ha mandato subito i sanitari in campo, così da costringerlo ad uscire qualche secondo. lo la batto, segno e vinciamo: grazie Max (ride, n.d.r.)".

"Max è stato molto importante, è riuscito a dare compattezza. Quegli anni lì sembrava che fosse facile per noi, ma non era così: dipendeva da lui. Mi ha fatto diventare un altro calciatore, più serio e ordinato in campo. Per me è stato molto importante, siamo amici ancora oggi, gli auguro il meglio per la sua carriera".