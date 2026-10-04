Napoli con la difesa a tre? In realtà non è stata provata dichiaratamente

Napoli-Avellino 0-2, KO per gli azzurri nella partitella giocata ieri a Castel Volturno durante l'allenamento congiunto con la squadra irpina. Il risultato però dice poco: Allegri ha schierato una squadra formata in gran parte da giocatori della Primavera, dovendo fare a meno sia dei nove calciatori impegnati in Nazionale, sia dei nove calciatori fermi ai box per infortunio.

Napoli con la difesa a tre?

Al di là del risultato, dunque, l'allenatore del Napoli ha potuto osservare la squadra soprattutto dal punto di vista tattico, approfittando della seduta congiunta anche per testare la tenuta fisica di chi fino a questo momento ha giocato di meno. In primis Lucca, Badiashile e Beukema. Tutti e tre hanno qualche chance di partire titolari già contro il Frosinone alla ripresa del campionato.

Non solo: Allegri ha avuto modo anche di apportare alcune modifiche tattiche all'assetto del Napoli. Nei giorni scorsi si era parlato tanto della possibilità che il Napoli passasse alla difesa a tre e, in parte, lo si è visto anche ieri contro l'Avellino. A tal proposito, però, l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa un appunto: