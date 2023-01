«La mia più bella a Napoli? Direi di sì». La rivincita dell'eterno secondo Spalletti

Una notte da sballo. «La mia più bella a Napoli? Direi di sì». L’ha pensata, architettata e sognata, Luciano Spalletti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Lui, troppe volte etichettato come l’eterno secondo, almeno in Italia, dove l’Inter di Mancini e Mourinho prima e la Juventus di Allegri poi si erano messe di traverso sulla strada dello scudetto della sua Roma, per ben quattro volte. Oggi Luciano guarda tutti dall’alto, dopo il capolavoro del Maradona. Stravinto il confronto con Allegri, Spalletti gli ha mandato in pezzi il muro senza troppi convenevoli, usando come ariete la coppia da urlo Osimhen-Kvaratskhelia"