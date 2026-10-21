Infortunio Kvaratskhelia, dedica social di Tommaso Starace: arriva la risposta di Khvicha | FOTO

Ultime notizie Napoli - Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Paris Saint-Germain, si è gravemente infortunato nella gara di Champions League contro il Barcellona: l'ex Napoli ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Per lui è previsto un lungo stop.

Infortunio Kvaratskhelia, il post social di Tommaso Starace

Infortunio Kvaratskhelia, il messaggio social di Starace

Sui social network sono arrivati tantissimi messaggi per l'attaccante georgiano. Tra questi anche quello di Tommaso Starace, storico magazziniere della SSC Napoli che su Instagram ha scritto:

"FORZA KHVICHA, TI ASPETTIAMO PIÙ FORTE DI PRIMA! Ci sono abbracci, sorrisi e momenti che restano nel cuore. Questa foto è uno di quei ricordi che porterò sempre con affetto. Sapere che un amico e un campione come te deve affrontare un infortunio così importante mi dispiace davvero tanto. Ti mando un grande abbraccio, amico mio. Forza Kvara, non mollare mai!".

Tra i commenti anche la risposta di Kvaratskhelia contornata da cuori rossi: