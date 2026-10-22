L'ex Napoli Ndombele riparte dalla Russia? È in prova con il Rubin Kazan

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Calciomercato, Tanguy Ndombele riparte dal Rubin Kazan?

Calciomercato - L'ex Napoli Tanguy Ndombele potrebbe presto ripartire. Il centrocampista francese ha iniziato un periodo di prova con il Rubin Kazan. Il giocatore ex Napoli, parte del gruppo squadra del terzo scudetto, è attualmente svincolato dopo la fine dell'avventura al Nizza, ma presto potrebbe trovare una nuova squadra.

Calciomercato, l'ex Napoli Ndombele in prova con il Rubin Kazan

Ad annunciare la notizia è stato lo stesso Rubin Kazan attraverso una nota sui propri canali ufficiali:

"Il giocatore è in prova e seguirà un periodo di lavoro con il gruppo, al termine del quale verrà presa una decisione sul suo futuro".

Calciomercato, Tanguy Ndombele riparte dal Rubin Kazan?
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