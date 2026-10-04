L'Italia rischia di perdere gli Europei 2032! Due possibili scenari se decade Malagò
L'Italia rischia seriamente di dire addio agli Europei 2032
L'Italia rischia seriamente di perdere gli Europei 2032. Lo ha chiarito Aleksander Ceferin, presidente UEFA, secondo cui un eventuale commissariamento della FIGC comprometterebbe la possibilità del nostro Paese di ospitare l'edizione 2032 della competizione insieme alla Turchia.
L'Italia rischia di perdere gli Europei 2032
Oggi la Gazzetta dello Sport avanza due possibili scenari legati al futuro di Malagò, per il quale si attende il verdetto del CONI in merito all'ammissibilità della sua elezione a capo della Federazione.
- Prima ipotesi: Malagò decade, il CONI impone un commissario alla FIGC per indire nuove elezioni.
- Seconda ipotesi: Malagò decade, ma il CONI impone un proprio commissario a capo della FIGC, senza nuove elezioni.
Per la UEFA questa seconda ipotesi non è accettabile: vorrebbe dire imporre la volontà della politica sul calcio italiano. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: "Un commissario politico - diciamolo subito, per non stupirsi dopo - condannerebbe l’Italia a perdere l’Europeo".