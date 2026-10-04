Kevin De Bruyne potrebbe rientrare in anticipo a Napoli, il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Il centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne potrebbe anche rientrare in anticipo alla base, dopo l’ammonizione contro la Turchia che ha fatto scattare la diffida e salterà il match con la Francia.

Come racconta Tuttosport, l’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri "ha ribadito a più riprese come un profilo della sua caratura e della sua età vada salvaguardato e dosato con cura. L’obiettivo è quello di sfruttare al meglio le sue qualità. Magari con un nuovo sistema tattico, più offensivo e meno speculativo, unitamente al rientro degli indisponibili che potrà aiutare KDB. La lunga sosta ha consentito ad alcuni azzurri di recuperare la miglior condizione".

Saranno 10 i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali: