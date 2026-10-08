Allegri sorride per i rientri in gruppo di altri quattro azzurri, sono arruolabili già col Frosinone

Ultime notizie SSC Napoli - Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Frosinone allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di ieri il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Nella giornata di ieri Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo.

Come racconta Tuttosport, il tecnico Max Allegri "sorride anche per i rientri in gruppo di Meret, Spinazzola, Marianucci e Giovane, tutti pienamente arruolabili per la sfida interna contro i ciociari. Per Meret, inoltre, si pensa già al futuro, visto il contratto in scadenza a giugno 2027".

«Daremo apertura per ascoltare delle opportunità - ha detto l’agente Pastorello a Mediaset - se ci saranno. Ma, se dovessi scommettere qualcosa, dico che Alex è talmente legato a quell’ambiente che non è escluso che possa restare. Ovviamente se il Napoli lo vorrà».

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