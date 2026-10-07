Napoli su Romano? Tuttosport: è un possibile sostituto di Lobotka! Ecco il valore minimo del centrocampista del Cagliari
Calciomercato SSC Napoli - La Juventus vuole un centrocampo più azzurro, perciò ha individuato in Alessandro Romano il rinforzo ideale per la mediana. Ma il giocatore piace anche al Napoli, scrive Tuttosport.
Cresciuto alla Roma, a tu per tu con la consacrazione in maglia Cagliari, pronto a salire sul treno di una nuova occasione: quello che porta alla stazione del livello successivo.
"L’hanno visto anche Carnevali, ad della Juventus, presente allo stadio Dall’Ara insieme al ds Ottolini e a Chiellini. Lo segue la Juve, a lui pensa l’Inter, chissà che la Roma non provi in qualche modo anche a riportarlo a casa, mentre il Milan avrebbe eventualmente da sostituire uno come Modric, il Napoli invece Lobotka. Tutte missioni speciali. Non più impossibili, però.
Quanto vale oggi uno come Alessandro Romano? Il prezzo lo farà il mercato, il resto l’ha detto (già) questo giro di giostra azzurro, la Nazionale ripartita pure da lui: si comincerà dai 20 milioni di euro, si andrà legittimamente oltre"