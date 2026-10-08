Italia Under 21, Baldini: "Per l'infortunio di Favasuli abbiamo dovuto far scendere un altro giocatore dalla Nazionale"

Ultime notizie Serie A - Silvio Baldini, allenatore dell'Italia Under 21, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Baldini, lei non ha mai avuto dubbi sulla qualificazione all’Europeo. Fiducia illimitata.

Ha sempre detto che nel calcio ne ha viste di tutti i colori, ma un gol da 75 metri come quello di Ndour...

Il legame con i ragazzi è evidentemente fortissimo. Come ha fatto a entrare così in connessione con loro, così giovani e anche così diversi tra loro?

Prego.

«Per gli infortuni di Favasuli e Fortini, abbiamo fatto scendere Ahanor dalla Nazionale per coprirci sul pericolo del contropiede della Polonia. Honest gioca, ma sta facendo l’ala. A un certo punto ho dovuto alzargli la voce. Ho capito dalla sua espressione che non lo stavo aiutando. Alla fine del primo tempo, sono andato ad abbracciarlo e gli ho spiegato con calma che lui doveva coprire Pisilli e Liberali. Così gli ho fatto capire che non lo stavo rimproverando. Altri giocatori invece hanno bisogno di sentire il rimprovero per capire dove stanno sbagliando».