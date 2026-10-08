Italia Under 21, Baldini: "Per l'infortunio di Favasuli abbiamo dovuto far scendere un altro giocatore dalla Nazionale"
Ultime notizie Serie A - Silvio Baldini, allenatore dell'Italia Under 21, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.
Baldini, lei non ha mai avuto dubbi sulla qualificazione all’Europeo. Fiducia illimitata.
«È il mio modo di pensare, per trasmettere anche ai ragazzi delle sicurezze, autostima, l’idea di non vivere con l’angoscia del risultato. Se vivi con angoscia il risultato poi sei sempre poco positivo».
Ha sempre detto che nel calcio ne ha viste di tutti i colori, ma un gol da 75 metri come quello di Ndour...
«Mai. Sono stato felice perché almeno posso raccontare di aver visto un gol fenomenale da un ragazzo speciale come Ndour».
Il legame con i ragazzi è evidentemente fortissimo. Come ha fatto a entrare così in connessione con loro, così giovani e anche così diversi tra loro?
«È come avere davanti dieci persone che parlano dieci lingue diverse. Per farti capire, devi parlare nel modo che conoscono. Io parlo solo l’italiano, però bisogna modularlo in base alla persona che hai di fronte. Posso farle un esempio».
Prego.
«Per gli infortuni di Favasuli e Fortini, abbiamo fatto scendere Ahanor dalla Nazionale per coprirci sul pericolo del contropiede della Polonia. Honest gioca, ma sta facendo l’ala. A un certo punto ho dovuto alzargli la voce. Ho capito dalla sua espressione che non lo stavo aiutando. Alla fine del primo tempo, sono andato ad abbracciarlo e gli ho spiegato con calma che lui doveva coprire Pisilli e Liberali. Così gli ho fatto capire che non lo stavo rimproverando. Altri giocatori invece hanno bisogno di sentire il rimprovero per capire dove stanno sbagliando».