Rrahmani salta Napoli-Roma: il motivo
Notizie 17:03
Rrahmani
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Brutte notizie per il Napoli in vista della sfida contro la Roma. Amir Rrahmani non sarà a disposizione per la partita a causa di una sindrome simil-influenzale, che lo costringerà a saltare l'importante appuntamento di campionato.
L'assenza del difensore rappresenta un imprevisto per la squadra azzurra, chiamata ad affrontare una gara importante nella corsa in Serie A. Rrahmani è un elemento di riferimento del reparto arretrato e la sua indisponibilità obbligherà lo staff tecnico a valutare le alternative per completare la linea difensiva.
Le condizioni del centrale kosovaro saranno da monitorare nei prossimi giorni, in attesa di aggiornamenti sul suo recupero e sul possibile ritorno a disposizione per i successivi impegni del Napoli.
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