Ufficiale: anche Pellegrini salta Napoli-Roma per infortunio

Brutto infortunio in casa AS Roma: Lorenzo Pellegrini, uscito alla fine del primo tempo contro lo Slovan Bratislava, ha riportato una lesione muscolo tendinea. I tempi di recupero dovrebbero oscillare tra il mese e mezzo e i due mesi di stop.

Pellegrini salta Napoli-Roma

Il comunicato: “Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra”. Di conseguenza, Pellegrini salterà la prossima partita di campionato contro il Napoli, prevista sabato allo stadio Maradona.