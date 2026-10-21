Allegri vince in Champions e si concede una cena in centro città: guardate dove è stato ieri sera | FOTO
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Allegri a cena in centro città dopo Napoli-Bodo/Glimt
Ultime notizie Napoli - Dopo aver vinto in Champions League contro il Bodo/Glimt, Massimiliano Allegri, allenatore della SSC Napoli, si è concesso una serata di relax e buon cibo in pieno centro città.
Il tecnico azzurro, dopo la partita Napoli-Bodo/Glimt 4-3, ha fatto sosta da El Sombrero a Mergellina.
Ecco le immagini
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