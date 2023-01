Gazzetta - Il Napoli sa di aver sbagliato gara: qualcosa non ha funzionato a livello mentale

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport analizza un po' le cause che hanno portato alla sconfitta il Napoli in Coppa Italia:

"Scarso numericamente e deluso un anno fa, ora osannante sotto il diluvio in oltre trenta mila persone: «Sarò con te e tu non devi mollare...» perché quel sogno nel cuore non può infrangersi in una notte storta, in cui il Napoli sa di aver sbagliato gara, ma al tempo stesso Spalletti ha ben chiaro come deve riprendere a lavorare. Perché se in Coppa Italia a deludere sono stati più i titolari inseriti nella ripresa che le tante alternative schierate in avvio, significa che a livello mentale qualcosa non ha funzionato. Che diversi giocatori ancora non avevano “resettato” la potente nottata adrenalinica di venerdì contro la Juventus. O meglio non hanno fatto a tempo a ricaricare le pile ed è andata come tutti sappiamo, ma ora serve ripartire in campionato".