Gazzetta elogia Elmas: è il personaggio che incarna meglio la mentalità del Napoli di Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia il macedone Elmas per le sue ultime prestazioni con la maglia del Napoli:

"Oggi è il personaggio che nel Napoli meglio incarna questa mentalità. Eljif ha saputo calarsi perfettamente nel ruolo del dodicesimo uomo, come il sesto nel basket, che deve essere capace di entrare in partita per sistemare equilibri o assicurare più spinta. Ha saputo sostituire brillantemente Kvaratskhelia, in novembre. E non solo: a Genova contro la Samp ha portato la sua freschezza da mezzala in una squadra che arrivava dalla sconfitta contro l’Inter e aveva bisogno di ripartire in fretta.

A Marassi ha fatto bene, ma appena uscito Kvaratskhelia ne ha preso il posto in alto a sinistra, procurando e poi realizzando il rigore del 2-0. E mostrando così di saper interpretare bene ruoli e momenti diversi di una gara. Tanto che Spalletti lo ha riproposto nella ripresa con la Juve, quando temeva che sul lato destro i bianconeri potessero ripartire"