Nasce la Coca-Cola SSC Napoli Limited Edition, otto lattine celebrative dedicate al Centenario

SSC Napoli e Coca-Cola presentano la Coca-Cola™ SSC Napoli Limited Edition, una collezione esclusiva di otto lattine celebrative dedicate al Centenario del Club.

Disponibile in tutta la Campania presso supermercati, ipermercati, bar, ristoranti e hotel, l’edizione limitata rende omaggio a cento anni di storia azzurra e al legame tra la squadra, la città e i suoi tifosi.

L’iniziativa arricchisce la partnership tra SSC Napoli e Coca-Cola, Global Soft Drink Partner e Global Training Kit Partner del Club fino alla stagione 2027/28, attraverso una collezione che unisce la passione sportiva ai momenti di condivisione.

Gli otto design ripercorrono le tappe e i simboli della storia azzurra:

dalle Origini, con l’anno di fondazione 1926 e il claim “Pe’ cient’anne”

ai quattro Scudetti, ciascuno protagonista di una lattina dedicata.

Completano la collezione

l’omaggio a Diego Armando Maradona, attraverso l’iconico numero 10,

l’Era della Rinascita, accompagnata dal messaggio “Forza Napoli Sempre”,

il Centenario, espressione di una storia che continua a unire generazioni di tifosi.

Oltre alle otto lattine, nel canale Horeca saranno disponibili anche due bottiglie in vetro celebrative dell’anniversario con la grafica dedicata a Diego Armando Maradona e al Centenario.

Le confezioni in edizione limitata saranno disponibili sul mercato fino a marzo 2027.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli:

“Siamo molto orgogliosi che un brand globale come Coca-Cola abbia scelto di dedicare un’intera collezione al nostro Club in occasione del Centenario. Le otto lattine celebrative raccontano la storia del Napoli attraverso i suoi simboli e i suoi momenti più significativi, offrendo ai tifosi un ricordo da condividere e conservare. Un progetto che dà ulteriore valore alla nostra partnership e celebra il legame tra il Club, la città e la sua gente, inserendosi nel programma di celebrazioni del Centenario, avviato il 1° agosto e destinato a proseguire con altre iniziative speciali nel corso della stagione”.

Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia: