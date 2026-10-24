Napoli-Roma, il club nega la coreografia "Napoli è della gente" in Curva B: "è provocatoria"

Ultimissime notizie: negata la coreografia agli ultras del Napoli! In occasione della partita Napoli-Roma di questo pomeriggio, la SSC Napoli ha negato alla Curva B la possibilità di realizzare una coreografia con la scritta "Napoli è della gente" a caratteri cubitali.

A raccontarlo è la Fanzine della Curva B "Evoluzione", nel numero di oggi, che riporta anche la motivazione ufficiale con la quale il club ha rifiutato la coreografia.

"Gentile tifoso, le comunichiamo che la coreografia non può essere approvata. Difatti, il contenuto della stessa è ritenuto provocatorio, alla luce dei dissidi e delle contestazioni in essere nei confronti della società. Restiamo a disposizione per informazioni e chiarimenti".