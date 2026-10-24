Napoli-Roma, il club nega la coreografia "Napoli è della gente" in Curva B: "è provocatoria"
Clamoroso, la SSC Napoli nega la coreografia agli ultras per Napoli Roma
Ultimissime notizie: negata la coreografia agli ultras del Napoli! In occasione della partita Napoli-Roma di questo pomeriggio, la SSC Napoli ha negato alla Curva B la possibilità di realizzare una coreografia con la scritta "Napoli è della gente" a caratteri cubitali.
A raccontarlo è la Fanzine della Curva B "Evoluzione", nel numero di oggi, che riporta anche la motivazione ufficiale con la quale il club ha rifiutato la coreografia.
"Gentile tifoso, le comunichiamo che la coreografia non può essere approvata. Difatti, il contenuto della stessa è ritenuto provocatorio, alla luce dei dissidi e delle contestazioni in essere nei confronti della società. Restiamo a disposizione per informazioni e chiarimenti".
La semplice scritta "Napoli è della gente", palese riferimento all'inno ufficiale dei tifosi, è stato dunque ritenuta "provocatoria". Di seguito la risposta degli ultras Napoli affidata alla Fanzine Evoluzione:
"La risposta assurda è l'ennesima negazione da parte della SSC Napoli. Ancora adesso ci domandiamo cosa ci sia di provocatorio in questa frase a tutti noi tanto cara. (...) Le ragioni di questa follia, apparentemente ignote, rendono evidente il suo disegno di estromettere il tifo organizzato dallo stadio. Arma di distrazione di massa! Non è superfluo supporre che voglia distogliere l'attenzione dalle reali lacune societarie.
Basti pensare a tutte le promesse fatte e mai mantenute:
- settore giovanile mai decollato
- celebrazione della prima pietra del centro sportivo annunciato e mai realizzato
- progetto di costruzione del nuovo stadio più volte proclamato nei vari territori (Bagnoli, Afragola e Gianturco) e puntualmente arenatosi.
Motivo per il quale il sig. De Laurentiis mette in atto una sistematica denigrazione nei nostri confronti".