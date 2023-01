CorSport - Formazione Napoli contro la Salernitana: le scelte di Spalletti

Calcio Napoli - Come scrive il Corriere dello Sport contro la salernitana giocheranno nuovamente i titolarissimi. Spalletti infatti schiererà quella che sembra ormai la formazione dtipo del Napoli:

"Kvara, dicevamo, ha svolto una seduta personalizzata in palestra dopo aver saltato la partita di coppa per una sindrome influenzale, mentre Demme, martedì assente come il collega per la nascita di sua figlia, ha lavorato regolarmente in gruppo. La formazione che sabato si esibirà all'Arechi con la Salernitana sarà totalmente diversa da quella che ha sfidato la Cremonese dal primo minuto: torneranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Politano e Osi. E Kvara: tutti ottimisti sul suo recupero".