Calciomercato Napoli, CorSport: tre nomi per giugno, c'è anche un parametro zero

Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere dello Sport sono tre i nomi che il Napoli avrebbe messo nel mirino per la prossima estate intavolando le rispettive trattative già adesso. Si tratta di un portiere, un centrocampista ed un attaccante esterno.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport per quanto riguarda gli obiettivi di calciomercato del Napoli:

"E ancora: nel Bari gioca un altro obiettivo azzurro, Caprile, portiere di 21 anni che continua a strappare consensi . In ottica estiva, restando in Marocco, il pallino è un centrocampista dell'Angers: Ounahi, 22 anni di talento e forza . Piace anche Adama Traoré, esterno del Wolverhampton : lui è un parametro zero".