Il Como 'copia' il Napoli, ma ci sono due dati a cui non arriverà mai

Ultime notizie SSC Napoli - Alla scadenza dell’intesa con Adidas, nell’estate 2027, il Como punta a produrre direttamente le divise da gara e l’abbigliamento tecnico, come fa il Napoli. Ne parla Tuttosport.

"L’addio ad Adidas sarebbe una scelta industriale, non soltanto un nuovo logo sulla maglia. Il precedente più vicino è il Napoli che dal 2021 gestisce in proprio le divise firmate EA7, con il gruppo Armani come partner di stile.

Il direttore generale dell’area business, Tommaso Bianchini, ha raccontato che nei primi due anni il modello ha reso meno dei minimi garantiti dai vecchi accordi tecnici.

Oggi stima circa 30 milioni di euro annui, oltre 400 mila maglie vendute e un obiettivo di 50 milioni nelle prossime stagioni. Sono cifre del Napoli, non una previsione di incasso per il Como: bacini di tifosi e volumi non sono confrontabili"