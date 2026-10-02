Franco Manna ed il report 'impopulaire' sul rinnovo di Anguissa

Franco Manna. Tranquilli, non si tratta di un refuso bensì di un aggettivo per descrivere le parole che il direttore sportivo del Napoli ha utilizzato su Frank Anguissa per quanto riguarda la possibilità di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: “Ho parlato con Frank. Sta bene, è concentrato. Se troveremo una quadra bene, altrimenti non ci saranno problemi a separarci. È dentro la stagione, ha avuto un piccolo fastidio, ma non giocava da novembre. L'anno scorso ha avuto problematiche importanti, abbiamo fiducia in lui e lui sa che abbiamo fiducia in lui”. Nelle ultime settimane sono circolate anche indiscrezioni sulle cifre che l’entourage di Anguissa avrebbe chiesto fino al 2030. Alcuni quotidiani hanno scritto di 6 milioni netti chiesti al club azzurro per mettere la firma sul nuovo accordo. Inoltre, si è letto anche di Inter, Milan e Juventus tra le squadre italiane interessate a Frank.

Anguissa e il rinnovo con il Napoli, lo scenario

A Frank va detto grazie per quanto ha dato alla causa azzurra in questi anni diventando un pilastro del centrocampo. Senza dubbio è stato uno dei protagonisti dei due scudetti, ma il tempo passa per tutti e - come logico che sia - ognuno delle parti in causa fa le sue opportune valutazioni. Manna ha fatto capire che se non ci sarà l’accordo, le strade si separeranno senza polemiche o strascichi.

Mettendo da parte l’aspetto sentimentale, diventa fondamentale fare delle valutazioni su Anguissa. Parliamo di un classe 1995 che ha saltato dallo scorso anno 28 partite restando fermo 152 giorni (dato che può aumentare se non recupererà dal Frosinone in poi). Tutti infortuni di natura muscolare che devono far pensare anche in chiave futura. Sono valutazioni che hanno un peso specifico anche nella formulazione di un’offerta. Non entriamo nel merito delle cifre proposte dal club e dagli agenti del calciatore, ma è naturale che un calciatore - seppur forte e riconosciuto come Anguissa - a 31 anni con questo trascorso (purtroppo) di problemi fisici non può chiedere la luna. I 6 milioni netti circolati a mezzo stampa sono una cifra fuori mercato per il Napoli che oggi dà al centrocampista del Camerun circa 2,7 milioni netti. Ed allora, se c’è vera volontà, si torni a cifre accessibili. Altrimenti è giusto dirsi addio.

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