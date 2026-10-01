Il Roma - Allegri chiede tre rinforzi a Manna-ADL: il Napoli però farà mercato solo in un caso, ecco quale

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Roma, in un corsivo a firma di Salvatore Caiazza, si parla delle strategie di mercato per gennaio:

"I vecchi adagi non si smentiscono mai. I proverbi di solito sono lo specchio della realtà. Dalle nostre parti si dice spesso che "Ropp 'arrubbata, facetter 'e porte 'e fierro". Praticamente si usano le precauzioni tardi dopo aver subito un danno. La speranza è che non sia così per il Napoli di Allegri. Il tecnico, infatti, sta valutando assieme al presidente De Laurentiis il mercato di gennaio. Per la finestra di riparazione si parla di ben tre rinforzi per la sua rosa. Manna si è già mosso per cominciare a trattare ed eventualmente chiudere gli affari. Tutto troppo bello. Ci si augura, però, che tra tre mesi Di Lorenzo e compagni possano restare ancora in corsa per tutti gli obiettivi prefissati. E cioè il passaggio del turno Champions, la lotta per almeno il quarto posto in campionato e la corsa in Coppa Italia. Al momento i risultati dicono che i partenopei stanno rendendo male. Non solo per una questione tecnico-tattica ma anche per un organico che non è stato rinforzato rispetto alle altre. Sono stati spesi solo 4 milioni di euro per i prestito di Badiashile (3 milioni) e Favasuli (un milione). Per il resto nada.

Mai nella gestione Aureliana c'era stata una spending review così bassa. Se solo si pensa cosa è successo nel biennio di Conte ci si rende conto che per Allegri il piatto piange. E dire che il toscano non aveva fatto chissà quale richieste ma si aspettava almeno un attaccante efficiente da mettere al fianco di Hojlund. Si era parlato fino alla fine di Gabriel Jesus ma è saltato tutto e il brasiliano è andato al Barcellona dove sta segnando sempre. La situazione è molto delicata, sicuramente De Laurentiis vuole correre ai ripari ma se non si dovessero centrare determinati obiettivi non sarà esente da colpe. C'è la convinzione che questo gruppo possa dare ancora tanto ma in effetti non è così. Certo, stanno mancando degli elementi importanti per infortunio ma si nota palesemente la differenza con chi la davanti sta facendo faville. Grazie al mercato...".