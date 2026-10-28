Radio Marte, Cannavo: “Il Napoli ha strizzato l’occhio al Monza per Varela. Neres? Se fosse integro sarebbe da Real Madrid”

Fabio Cannavo, giornalista di Radio Marte, è intervenuto durante la trasmissione Siamo Tutti Allenatori, soffermandosi su alcuni temi legati al Napoli, dal profilo di Gustavo Varela alle caratteristiche di Kevin De Bruyne e Stanislav Lobotka, fino al rendimento di David Neres.

Sul giovane calciatore del Monza, che questa sera affronterà gli azzurri, Cannavo ha evidenziato l'interesse del club partenopeo e la concorrenza di altre società: “Varela? Sta facendo vedere cose importantissime, il Napoli ha già strizzato l’occhio al Monza, ma su di lui c’è l’Arsenal ed il ritorno di fiamma del Benfica. Calciatore che stasera va tenuto d’occhio”.

Il giornalista ha poi analizzato le differenze tra De Bruyne e Lobotka in cabina di regia, sottolineando come il belga sia più adatto a un gioco verticale, mentre lo slovacco interpreta il ruolo in maniera più classica. Spazio anche ai giudizi sugli allenatori, con un invito a mantenere obiettività al di là delle preferenze personali: “Allegri? Spero che nei giudizi ci sia sempre una punta di lealtà. Se ci piace Conte non dobbiamo difenderlo a spada tratta pure se sbaglia, questo vale anche per Allegri o anche per Fabregas. I giudizi devono essere imparziali al di là dei gusti personali”.

Infine, l'attenzione si è spostata su David Neres. Cannavo ne ha riconosciuto il talento, evidenziando però i dubbi legati alla continuità fisica e al rendimento del brasiliano: “Neres? Se fosse integro sarebbe un calciatore da Real Madrid o PSG. Il Napoli riuscì a prenderlo perchè era già reduce da momenti difficili, però se arrivasse una proposta lo cederei perchè non dà garanzie. E’ un giocatore forte, ma sei forte anche quando dai continuità al tuo rendimento”.