Formazioni ufficiali Milan-Bologna: le scelte di Amorim e Palladino
Formazioni 17:15
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Formazioni ufficiali Milan-Bologna: sfida importante per la nona giornata di Serie A, con i rossoneri determinati a conquistare punti preziosi per restare nelle zone alte della classifica e i rossoblù pronti a giocarsi le proprie chance a San Siro. Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 28 ottobre.
Il Milan vuole dare continuità ai propri risultati e sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione in campionato.
Il Bologna, dal canto suo, punta a confermare i segnali positivi delle ultime uscite e a strappare un risultato importante contro una delle squadre più ambiziose del torneo.
Formazioni ufficiali Milan-Bologna
- MILAN (4-4-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Hutchinson, Musah, Jashari, Bartesaghi; Cisse; Ramos. All. Amorim
- BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. All. Palladino
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