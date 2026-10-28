Coppa Italia Primavera, Napoli-Spezia: le formazioni ufficiali del match | DIRETTA
Calcio giovanile 14:30
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Il Napoli Primavera scende in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera, gli azzurri affrontano alle 15 lo Spezia al Piccolo di Cercola
Ultime calcio Napoli, Il Napoli Primavera scende in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. Gli azzurri affrontano oggi, alle ore 15, allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, lo Spezia di Arturo Lupoli.
I partenopei arrivano alla sfida, dopo aver sconfitto in campionato nell’ultima sfida proprio i bianconeri per 3-1. Nocerino va a caccia dei sedicesimi e del quarto risultato utile consecutivo. La vincente di oggi tra Napoli e Spezia, affronterà il Bari ai sedicesimi.
Napoli Primavera-Spezia Primavera, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali del match:
- Napoli: Merone, Liccardo, Candela, De Michele, Natale, Marotta, Esposito, D'Angelo, Saviano, Anic, Favicchio. A disposizione: Spinelli, Lepre, Russo, Napoletano, Chiaiese, Pepe, Ascione, Rovetini, Barido', Pugliese. Allenatore: Antonio Nocerino.
- Spezia: Guidi, Michelotti, Chetti, D'Auria, Vignali, Corallo, D'Ambrosio, Di Emidio, Camara, Sartori, Trocino. A disposizione: Azzoni, Bertolone, Gafuri, Francini, Liguori, Del Sante, Enriquez Gonzalez, Bellacci, Ceccarelli. Allenatore: Arturo Lupoli.
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