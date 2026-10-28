Monza-Napoli, azzurri in campo con la nuova maglia Halloween | FOTO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Ultime notizie Napoli - Novità per la squadra di Massimiliano Allegri in vista della partita Monza-Napoli. Così come svelato dagli account social della SSC Napoli, gli azzurri scenderanno in campo con la nuova maglia Napoli Halloween 2026/2027

Esordio per il nuovo kit degli azzurri, nella speciale edizione per la festa di Halloween.

Ecco le immagini

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