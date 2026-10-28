Ventola: "Fossi il Napoli prenderei subito Varela! È proprio forte ed ha solo 21 anni"
Calcio Mercato 16:30
Seguici su Google Discover Fonti preferite
🖶 Stampa A− A+
Il parere di Nicola Ventola su Gustavo Varela
Nei giorni scorsi si è parlato molto del possibile approdo di Gustavo Varela al Napoli. L'attaccante portoghese del Monza sta attirando su di sè l'attenzione di molti top club e anche il Napoli sembra averci fatto un pensierino per la prossima sessione di mercato.
A perorare la cusa, anche l'ex calciatore Nicola Ventola che nell'ultimo episodio del podcast "Viva el Futbol" ha dichiarato:
"Varela è proprio forte. Lega il gioco, forte fisicamente e attacca pure la profondità. Segna di destro e di sinistro e ha solo 21 anni. Arriverà in una grande squadra in breve tempo: fossi nel Napoli lo prenderei subito"
segui CalcioNapoli24.it direttamente su Google