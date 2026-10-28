Ventola: "Fossi il Napoli prenderei subito Varela! È proprio forte ed ha solo 21 anni"

Nei giorni scorsi si è parlato molto del possibile approdo di Gustavo Varela al Napoli. L'attaccante portoghese del Monza sta attirando su di sè l'attenzione di molti top club e anche il Napoli sembra averci fatto un pensierino per la prossima sessione di mercato.

A perorare la cusa, anche l'ex calciatore Nicola Ventola che nell'ultimo episodio del podcast "Viva el Futbol" ha dichiarato: