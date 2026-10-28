Marianucci titolare in Monza-Napoli: Allegri pensa di schierarlo in un ruolo inedito

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare debuttare Marianucci dal primo minuto questa sera in Monza-Napoli. Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, l'ex Empoli dovrebbe giocare in un ruolo del tutto inedito.

Monza Napoli, Marianucci titolare in un ruolo inedito

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno su Marianucci:

"Dal laboratorio di Castel Volturno spunta l’idea di concedere a Marianucci il debutto stagionale nel ruolo inedito di terzino destro con Rrahmani e Rafa Marin al centro della difesa e Olivera a sinistra. De Bruyne e Hojlund come a Venezia potrebbero partire dalla panchina, Lobotka è pronto a riprendersi la cabina di regia con Anguissa e McTominay interni, Politano agirà a destra con Vergara che può dargli il cambio a gara in corso, Giovane si muoverà a sinistra a sostegno di Lucca".