Formazioni ufficiali Venezia-Inter: le scelte di Nicola e Chivu
Formazioni ufficiali Venezia-Inter: sfida importante per la nona giornata di Serie A, con i nerazzurri determinati a conquistare altri tre punti per restare ai vertici della classifica e i lagunari a caccia di un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Appuntamento alle ore 18.30 di mercoledì 28 ottobre allo stadio Penzo.
Il Venezia cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Genoa e vuole sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle principali candidate alla lotta per il titolo.
L'Inter, invece, arriva all'appuntamento con l'obiettivo di dare continuità alla vittoria in rimonta contro la Fiorentina e mantenere il passo delle rivali in campionato. Per la squadra di Cristian Chivu sarà un'occasione importante per consolidare le proprie ambizioni, ma servirà attenzione contro un avversario pronto a lottare su ogni pallone.
Formazioni ufficiali Venezia-Inter
- VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Mazzocchi; Lauberbach, Akor Adams. Allenatore: Davide Nicola
- INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.